Daniela D’Alimonte presenta il grande successo "Parole d'Abruzzo"

Il prossimo sabato 24 febbraio alla Mondadori di Pescara l’autrice Daniela D’Alimonte presenterà il grande successo "Parole d'Abruzzo".

Insieme alla scrittrice anche lo storico Licio Di Biase, con cui dialogherà in presenza.

La nuova serie "fucsia" sull'Abruzzo immateriale di Ianieri Edizioni targata "Comete. Scie d'Abruzzo", diretta dallo scrittore Peppe Millanta piace al pubblico di lettori ed infatti come commenta la D'Alimonte: "Sono molto soddisfatta del successo del mio volume Parole d’Abruzzo. Avevo immaginato che le parole dialettali studiate ed esaminate nella loro etimologia potessero trovare l’interesse delle persone e degli abruzzesi in particolare ma, in realtà, non mi aspettavo un riscontro come quello che sta avendo il volume. Credo sia il segno dell’amore che abbiamo per le nostre origini e per la nostra lingua materna".

Questo primo di 12 volumi curati dalla stessa D'Alimonte con la prefazione di Giovanni D'Alessandro, passa in rassegna alcune delle parole più iconiche del dialetto abruzzese. Di ogni termine e? stata riportata la trascrizione con alcuni segni convenzionali, e la trascrizione fonetica vera e propria. Inoltre sono state inserite attestazioni e varianti e anche il vivo uso nella letteratura locale, a opera di nostri scrittori, oppure la presenza in proverbi e tipici modi di dire. Per ciascuno di essi vi e? soprattutto una precisa ricostruzione etimologica.

"È un libro che punta al cuore delle persone perché aiuta a riscoprire la propria abruzzesità" – conclude l'autrice.

Anche questa nuova serie, come accade per quella dedicata alla narrativa di viaggio (collana blu) di "Comete", gode della fiducia de I Borghi più Belli d'Italia, Borghi Autentici, I Parchi Letterari e Parco Nazionale della Maiella.

