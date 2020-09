A Montesilvano una convention per presentare il progetto Anima Genomics. L'appuntamento si chiama "Dalla scienza alla vitha". Si parlerà del test del dna a casa degli italiani e dei cittadini di altre nazioni nel mondo. Sarà presente il popolare presentatore Claudio Lippi.

L’evento si snoderà in due sessioni: quella mattutina sarà dedicata alle istituzioni, in entrambe ci sarà Lippi come moderatore. I saluti istituzionali saranno portati da Marco Marsilio, presidente Regione Abruzzo, Pierluigi Biondi, sindaco dell'Aquila, Carlo Masci, sindaco di Pescara, Nicoletta Verì assessore alla Sanità Regione Abruzzo e Ottavio De Martinis, sindaco di Montesilvano.

Interverranno, tra gli altri, Andrea Riposati, Ad Dante Labs, Marco Reato e Sandra Salvatore, rispettivamente fondatore e presidente di Vitha Group, Loris Sollini, Mario Pulcini, Carmelo Russo, tutti e tre dirigenti di Vitha Group. Tra gli ospiti, il professor Michele Ceccarelli, affiliated with University of Naples "Federico II", University of Sannio, and Biogem working on systems biology and cancer genomics, e Radoje Drmanac, PH.D. Chief Scientific Officer; Complete Genomics, Inc.; Mountain View, California, Usa genomics.