'Dante e la Poesia Europea del '900', evento on line con Dante Marianacci

Si terrà giovedì 13 maggio dalle ore 10 l'evento on line 'Dante e la Poesia Europea del '900', parte del progetto 'Da Dante a Dante (Viaggio nella poesia italiana sul tema dell’amore)' ideato da Dante Marianacci per la Fondazione Aria, con la collaborazione del Centro per il libro e la lettura, La casa della poesia in Abruzzo – Gabriele d’Annunzio e con il patrocinio della Società Dante Alighieri.

L'appuntamento sarà visibile sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Fondazione Aria, in diretta streaming dal teatro Florian Espace di Pescara. Introduzione di Dante Marianacci, con intermezzi musicali a cura della cantante lirica Chiara Tarquini (soprano), accompagnata al pianoforte dal Maestro Raffaele Di Berto: insieme eseguiranno ‘A vucchella’ di Francesco Paolo Tosti e Gabriele d’Annunzio, ‘Chi il bel sogno di Doretta’, dalla Rondine di Giacomo Puccini, e ‘Vissi d’arte’, dalla Tosca sempre di Puccini.

Nel corso dell’evento saranno mostrate immagini di luoghi, legati a Dante e ai poeti selezionati. Le letture saranno affidate all’attrice Giulia Basel, direttrice del teatro Florian Metateatro, e ad Alessio Tessitore della stessa compagnia: testi di Ezra Pound, Eliot, Edwin Morgan, William Butler Yeats, Seamus Heaney, Paul Valéry, Yves Bonnefoy, Antonio Machado, Kjell Espmark, Rainer Maria Rilke, Hugo von Hofmannsthal, Jozsef Attila, Czeslaw Milosz, Wislawa Szymborska, Anna Achmatova, Osip Mandel’štam e Josif Brodskij.

Marianacci, partendo da Pescara con un omaggio a Gabriele d’Annunzio, compirà un viaggio virtuale con immagini in alcune delle numerose città nelle quali si è trovato a vivere e ad operare, come Londra, Edimburgo, Dublino, Parigi, Madrid, Stoccolma, Praga, Vienna, Budapest, Varsavia Mosca, nelle quali incontrerà alcuni dei poeti che a Dante Alighieri si sono ispirati. Regia di Dino Viani.