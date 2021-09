Cybercrime: “Lo studio sotto attacco”, a Pescara un convegno con esperti nazionali

Cos’è il Cybercrime e come difendersi? Quali sono le strategie da adottare per proteggere le aziende dal phishing e dagli attacchi hacker? Quanta importanza hanno i dati sensibili e che valore economico avranno nel futuro? A questi e ad altri interrogativi risponderanno gli esperti che interverranno durante il convegno “Lo studio sotto attacco”, in programma venerdì 24 settembre dalle ore 15.30 all’Auditorium Flaiano.

Il crimine informatico è una precisa e multiforme tipologia di attacco redatto da agenti che operano dall’esterno o dall’interno del perimetro aziendale, ed è divenuta una delle principali preoccupazioni delle imprese e dei consulenti: i numeri parlano di 304,7 milioni di attacchi nel primo semestre 2021 contro i 304,6 dell’intero 2020.

