"Cristo fra i muratori" di Pietro Di Donato protagonista del Gruppo di Lettura della Scuola Macondo

Pietro Di Donato, che nel 1939 pubblicò "Cristo fra i muratori" (Readerforblind), sarà il protagonista del Gruppo di Lettura della Scuola Macondo – L'Officina delle Scuole di Pescara, diretta da Elisa Quinto, che si terrà il 22 gennaio alle ore 19 e vedrà la presenza anche dell'editore Valerio Valentini e di Sandro Bonvissuto, che ha curato la prefazione di "Cristo fra i muratori". Per partecipare è obbligatoria la prenotazione mandando una mail a scuolamacondo@gmail.com o chiamando il 370/3525381.

La tragica morte del padre di Pietro cambiò per sempre la sua vita: ancora giovanissimo, Di Donato si ritrovò a lavorare come muratore per mantenere la propria famiglia e onorare la memoria di suo padre. Allo stesso tempo, iniziò a combattere una vera e propria battaglia per difendere i diritti dei lavoratori soprattutto in materia di sicurezza nei cantieri.

"Cristo fra i muratori" ha sicuramente una forte componente autobiografica, che lo portò ad essere immediatamente accolto positivamente dalla critica e dai lettori, soprattutto perché fu considerato il primo romanzo proletario scritto proprio da un proletario stesso e perché racconta in maniera cruda, onesta e sincera il mondo degli emigrati, le condizioni dei lavoratori italiani sui cantieri, lo sfruttamento da parte dei boss americani e l’assoluto egoismo dell’America capitalista nei confronti di una minoranza che ha contribuito a costruire materialmente la nazione.

Pietro Di Donato in "Cristo fra i muratori", oltre a raccontare uno spaccato di vita degli italiani emigrati in America, regala un romanzo di formazione e iniziazione morale crudo e doloroso, contraddistinto da una scrittura poetica e molto evocativa e da un’amarezza silenziosa e profonda, la stessa che ricorda come in quegli anni rifiutare il Sogno Americano equivaleva tanto a rinnegare Dio. L'autore è morto a Stony Brook, New York, nel 1992. In suo onore è stato istituito nel 2012 un premio giornalistico dedicato alla sicurezza sul lavoro.