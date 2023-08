Cristina D'Avena ospite d'onore al Pescara Comix Festival

Dall'8 al 10 settembre il centro congressi Pala Dean Martin di Montesilvano ospiterà il Pescara Comix Festival. Madrina e sopite d'onore di questa edizione sarà Cristina D'Avena, che venerdì 8 settembre si esibirà in concerto. Cantante, conduttrice tv e radiofonica, doppiatrice e attrice, la D'Avena vanta più di 7.000.000 di copie vendute e oltre 40 anni di carriera: è, da sempre, la regina indiscussa dei cartoni animati e l'8 settembre sarà presente dal pomeriggio per festeggiare i 10 anni della manifestazione.

Cristina parteciperà all'inaugurazione con il taglio del nastro, poi ci sarà un'intervista e il “meet & greet” con i suoi fan. Infine l'artista salirà sul palco principale a partire dalle ore 21,30 per un live che già si preannuncia attesissimo. Sarà pertanto una grande occasione per cantare successi come "Occhi di gatto", "I Puffi", "Kiss me Licia", "Mila e Shiro" e tanti altri. Biglietti disponibili su Ciaotickets.