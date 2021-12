Il credito al tempo della pandemia, seminario della Cna alle Torri Camuzzi

Si chiama “Riparte l’economia: Confidi, Banche e Istituzioni alleati per favorire l’accesso al credito delle imprese nella post-pandemia” il seminario in programma a Pescara martedì 14 dicembre, organizzato dalla Cna Abruzzo in collaborazione con la Bper.

Obiettivo dell’incontro è fare il punto sulla condizione del mondo delle imprese in questa fase difficile di ripresa, e in particolare sulla difficoltà delle più piccole di accedere ai finanziamenti bancari necessari a ripartire. Una situazione che secondo la Cna deve vedere un ruolo determinante delle strutture di garanzia, come i Confidi, oltre a un importante impegno istituzionale per il finanziamento di misure specifiche.

I lavori saranno coordinati dal direttore regionale della Cna, Graziano Di Costanzo, e vedranno i saluti del presidente regionale Savino Saraceni e la relazione introduttiva di Donatella Paolucci, responsabile di Fidimpresa, il confidi regionale di Cna. Interverranno il direttore regionale di Abruzzo e Molise della Bper Banca, Giuseppe Marco Litta, il presidente regionale della Fira, Giacomo D’Ignazio, e l’assessore regionale alle attività produttive, Daniele D’Amario.