Corso di sushi a Città Sant'Angelo con l’insegnante giapponese Maki Fukuoka

Un corso serale per scoprire tutti i segreti su come preparare il sushi a regola d’arte. La cucina giapponese ha conquistato tutto il mondo: il sushi, piatto a base di riso accompagnato da pesce fresco, verdure o uova e alghe nori, ha origini antichissime è lo street food giapponese per eccellenza. La docente Maki Fukuoka, in esclusiva alla Sweetest school, vi introdurrà a questa antichissima e nobile arte del sushi, illustrando le tecniche di taglio, salse e decorazioni.

Impareremo a conoscere insieme le diverse tipologie di riso e quello più adatto alle diverse pietanze, come riconoscere un pesce adatto al sushi, la sfilettatura e l’utilizzo del makisu, la stuoia di bambù utilizzata per preparare i sushi roll. Il corso è a numero chiuso e prevede la degustazione finale dei piatti preparati. Al termine verrà consegnato un attestato di partecipazione.

