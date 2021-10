Come accendere e gestire un fuoco di legna? Come accendere il carbone senza fatica? Qual è il momento giusto per mettere la carne in cottura senza bruciarla? Hai mai affumicato? Come si fa e che differenza c'è tra Chips e Chunks? Che differenza c'è tra cottura diretta e cottura indiretta? A tutte queste domande darà risposta il corso di barbecue "Smoke & Fire" essencial organizzato da Abruzzo Bbq. Durante il corso e le spiegazioni lo staff metterà in cottura alcune pietanze che verranno poi servite ai partecipanti per ora di pranzo.

Il menù a persona comprende: una porzione di pollo alla birra; medaglioni di salsiccia affumicata al ciliegio; 1 jacked potato; babaganoush di melanzane; 1 bicchiere di birra o acqua. Il docente sarà il pitmaster Gabbos Fire (Gabriele Di Emanuele). Si apprenderanno le basi della cottura griglia/barbecue per abbandonare per sempre la paura di mettersi davanti al fuoco e imparare a cucinare qualsiasi pietanza. Contatti e prenotazioni: 371/4861778, info@abruzzobbq.it.

Il corso prevede: strumenti e funzionalità basilari per una cottura agevole; guida e dimostrazione dell’accensione di una pira di legna e relativa brace; accensione ciminiera di carbone e guida alla brace di carbone (tempi e temperature; differenze tra i vari metodi di cottura: diretta, indiretta etc.; affumicatura (chips, chunks, pellet); cottura e preparazione alla cottura di alcuni cibi.

