Alla scoperta dei funghi: corso di micologia promosso dall’Amep

L’Amep (Associazione Micologica Ecologica Pescarese), che si occupa dello studio della micologia e dell’ecologia, organizza un corso di micologia per il rilascio (24 ore) o per il rinnovo (6 ore) dell’attestato necessario per la raccolta dei funghi epigei spontanei, previsto dall’articolo 3 bis dalla legge regionale 8/11/2006 n. 34 e successive modifiche. Il corso verrà organizzato sia in presenza che in modalità a distanza.

La scoperta di questo affascinante e misterioso “mondo dei funghi” sarà l’inizio di un viaggio che porterà alla conoscenza e al rispetto della natura, perché solo attraverso la conoscenza diretta si può giungere a una protezione consapevole. Iscrizioni entro il 30 settembre. Inizio delle lezioni: 2 ottobre. Direttore del corso sarà Nino Tieri. Per iscrizioni e info: segreteria@amep.it - Nino Tieri tel. 347/8498740 - Antonio Romano tel. 338/3800489.

