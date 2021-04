Corso di fotografia in presenza, ecco come iscriversi

Dal 20 maggio al 1° luglio si terrà il primo corso di fotografia in presenza del 2021. Rimborso totale per eventuale annullamento causa Covid oltre ad altre garanzie. Un interessante bonus per tutti gli iscritti (massimo 10).

L'orario di inizio degli incontri, condizionato dall'obbligo di rientro entro le ore 22, non cambiando le disposizioni sarà alle ore 19, così da poter svolgere la lezione che avrà una durata di circa 90/120 minuti, con tutta tranquillità. Le iscrizioni sono aperte.

Gallery