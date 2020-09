Corso di filosofia attiva: costruiamo un mondo migliore

Siamo pronti a ripartire ed abbiamo organizzato il tutto con la massima attenzione per le misure anti Covid e per accogliervi con la massima sicurezza. La Filosofia Attiva è un approccio pratico alla filosofia, utile per capire e vivere la propria vita da protagonisti. Pensiero ed azione ci migliorano come esseri umani, facendo di noi un motore di cambiamento della nostra società.



Se desideri anche tu un mondo più etico e condividi l’idea che il processo di cambiamento della società dipenda da ciascuno di noi, vieni a scoprire la Filosofia Attiva! Info: pescara@nuovaacropoli.it. Serata di presentazione giovedì 8 ottobre.



Il corso, gratuito, prevede 12 incontri settimanali che uniscono teoria e pratica filosofica. Tra i temi proposti: Socrate e Platone, Egitto e Tibet, il Buddha e i suoi insegnamenti, Roma e lo Stoicismo, Esercizi per migliorare l’attenzione, la memoria e la concentrazione e tanto altro ancora.

