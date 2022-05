Corso ‘Cuoco di bordo’ all'istituto alberghiero, esame finale con lo chef Zonfa

Indirizzo non disponibile

Si svolgerà lunedì 30 maggio, nell’Officina del Gusto dell’istituto alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara, l’esame finale del corso ‘Cuoco di bordo’, promosso nella stessa scuola superiore in collaborazione con la capitaneria di porto per la formazione specifica di chef specializzati nel lavoro a bordo delle navi. A giudicare i ragazzi sarà, tra gli altri, lo chef stellato abruzzese William Zonfa.

L’iniziativa prenderà il via alle ore 8.30 e vedrà protagonisti i 24 studenti delle classi terze dell’indirizzo enogastronomia e la V sezione D indirizzo enogastronomia. L’esame prevede una prova tecnica divisa in tre parti, ossia l’elaborazione della ‘scheda tecnica di lavoro’ in cui i candidati dovranno descrivere l’elaborazione e la realizzazione del piatto; quindi la progettazione e realizzazione del piatto e, infine, l’illustrazione degli aspetti scientifici e tecnologici della prova; poi la prova orale inerente alle discipline del corso.

La commissione di giuria dell’esame vedrà la presenza del comandante della direzione marittima di Pescara, Salvatore Minervino, della dirigente scolastica Alessandra Di Pietro, dello chef stellato abruzzese William Zonfa, della rappresentante di "Lady Chef Abruzzo", Giovanna De Vincentiis, e della docente di scienza e cultura dell’alimentazione, Maria Carmen Fiorilli. Alle ore 11.30 si svolgerà la cerimonia di consegna dell’attestato per il rilascio del diploma ‘Cuochi di bordo’ dell’autorità marittima.