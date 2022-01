A Pescara un corso base di pittura ad olio/acrilico

Sabato 15 gennaio a Pescara inizia un corso di pittura per adulti principianti. Coloro che hanno già delle nozioni e volessero approfondire o perfezionare i fondamenti della pittura attraverso la pratica, possono invece partecipare al corso avanzato. L'introduzione delle varie tecniche avverrà gradualmente con un percorso personalizzato che tiene conto delle capacità dei singoli corsisti il cui apprendimento avverrà tramite esercizi di tipo pratico per sviluppare manualità e familarizzare con le tecniche di stesura del colore.

Partendo da un'analisi del colore si affronterà una copia di un quadro d'autore lasciando libera interpretazione del soggetto. L'obiettivo del corso è di acquisire nozioni sufficienti per creare dipinti in totale autonomia tenendo conto dei vari princìpi che regolano la buona esecuzione di un dipinto. Le lezioni si svolgeranno al Centro Dedalo di Pescara e saranno tenute da Colleen Corradi Brannigan. In tutto saranno 5 lezioni da tre ore ciascuna.

Questo corso si svolgerà nelle seguenti date: 15-22-29 gennaio e 5-12 febbraio, dalle 15:30 alle 18:30. Previsto anche un corso domenicale che inizierà invece il 6 febbraio e proseguirà nelle seguenti date: 6-13-20-27 febbraio e 6 marzo, sempre dalle 15:30 alle 18:30. Il corso può essere acquistato online con pagamento tramite Paypal, oppure tramite bonifico bancario, o in contanti in sede. Per informazioni telefonare 393 0317233 oppure inviare una mail a colleenco@gmail.com.



Programma: "I materiali della pittura" (colori, supporti, pennelli); "Il disegno"; "Lo schizzo"; "L'ombreggiatura"; "Riportare un'immagine in scala"; "Tecniche di pittura"; "La campitura piatta"; "Sfumature morbide"; "Sfumatura monocromatica e policromatica"; "Le velature"; "Il volume"; "Tecnica a spatola"; "Tecnica del graffio"; "Tecnica con dominanza della trementina"; "Teoria del colore"; "L'uso del cerchio cromatico"; "Armonie cromatiche"; "I valori tonali"; "La composizione"; "Equilibrio e luminosità".