Domenica 14 novembre si terrà il corso di barbecue "The Pork way" premium. Numero minimo di partecipanti: 8. Inizio corso ore 9:30, fine corso tra le ore 15 e le ore 17. Pranzo incluso. È previsto 1 barbecue a carbone ogni 2 persone.

Questo evento apre ufficialmente le porte all'American Barbecue, il corso per gli amanti del maiale e delle sue preparazioni più importanti. Troverete Pork Ribs, Pulled Pork, Pork Belly e tutto ciò che vi ruota attorno. Sarà fornito un kit base di allestimento pietanze per ogni partecipante. Location all'aperto. Sarà richiesto il Green Pass. In caso di pioggia il corso si terrà ugualmente, in una zona riparata, ma sempre all'aperto. Docente: Gabbos Fire.

