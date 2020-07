Ripartono i corsi di fotografia in aula. Seguendo le linee guida del protocollo sanitario, è stato infatti aggiornato il calendario per i corsi collettivi di fotografia e photoshop in aula.

Il prossimo corso partirà giovedì 10 settembre 2020 e sarà composto da 12+1 incontri, due esterne, la seconda in notturna e prove pratiche in aula. Corso riconosciuto Fiaf e con il patrocinio Uif. Verranno messe a disposizione degli allievi le dispense in pdf di ogni lezione.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per chi si iscrive al corso entro il 10 agosto 2020 è previsto uno sconto del 20% sulla quota di partecipazione. La sanificazione con ozono ogni settimana (ogni due lezioni), l’igienizzazione ogni fine lezione, la cura del distanziamento e del rispetto delle norme sanitarie nazionali, faranno da garanzia affinché i corsi vengano svolti nella massima sicurezza igienico sanitaria.

Nel rispetto della normativa verranno accettate al massimo 12 iscrizioni: è quindi consigliabile non attendere. Resta la disponibilità ad accettare iscrizioni per corsi online, anche individuali one to one.