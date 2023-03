"Le terapie odontoiatriche nel paziente fragile", se ne parla all'Auditorium Petruzzi

Si terrà sabato 11 marzo, dalle ore 8 alle ore 14 all’Auditorium Petruzzi, il corso di educazione continua in medicina (Ecm) dal titolo "Le terapie odontoiatriche nel paziente fragile: la profilassi antibiotica, il diabete, le cardiopatie, i disordini emorragici, la gravidanza". Con questo appuntamento riparte l’attività formativa promossa e organizzata dalla Cao di Pescara per il 2023.

L’evento ha lo scopo di mettere in relazione l’odontoiatra con il medico di medicina generale di riferimento del paziente. «È importante che l’odontoiatra conosca la storia clinica del paziente», si legge in una nota. «La gestione di pazienti fragili segue, infatti, un inquadramento che tiene conto di tutte le problematiche e le variabili che possono coesistere nello stesso individuo, dalla polifarmacologia, con i conseguenti effetti avversi, per attuare strategie terapeutiche personalizzate e preventive».

Obiettivo dell’evento è dunque trattare le patologie a rischio e predisporre dei protocolli operativi per ogni malattia o condizione di fragilità - profilassi antibiotica, diabete, cardiopatie, disordini emorragici e gravidanza - in modo che il dentista possa lavorare in sicurezza per il paziente fragile e per sé stesso con meno stress. Ulteriore obiettivo è mettere in contatto l’odontoiatra con i colleghi delle altre branche specialistiche in modo da lavorare in collaborazione per la tutela del paziente e con i centri di riferimento del territorio.