Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, se ne parla a Manoppello

Sabato 6 maggio la Camis Srl, azienda che opera nel settore metalmeccanico su tutto il territorio nazionale, organizzerà a Manoppello Scalo la 17a assemblea generale per informare, aggiornare e sensibilizzare sul tema della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Il tema del convegno sarà affronto da Bruno Antinucci, presidente del cdA della Camis Srl, e da Filippo De Marco, responsabile servizio prevenzione e protezione, che illustreranno le seguenti tematiche: ultime modifiche introdotte dalla legge 215/21 al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro; disamina delle statistiche sugli infortuni a livello nazionale e soprattutto a livello regionale e provinciale con particolare riguardo al settore metalmeccanico; approfondimento con rassegna stampa degli infortuni mortali (cosiddette morti bianche) avvenute nel 2022; analisi della situazione infortunistica nell’anno 2022 della Camis Srl e raffronti comparativi a scala provinciale e regionale.

Durante il convegno saranno affrontate e analizzate tutte le casistiche specifiche relative alla tipologia dei lavori che la Camis Srl svolge nei vari ambienti di lavoro, in modo da favorire, rafforzare ed intensificare la cultura sulla sicurezza. Verranno poi proiettati e commentati filmati editi dall’Inail e da altri enti di settore, italiani e non. Tra i vari approfondimenti sulle novità di legge, particolare rilievo sarà dato all'evoluzione della figura del Preposto. A tutti i partecipanti verranno consegnati manuali ed opuscoli sulle novità di sicurezza nel settore metalmeccanico e sulle procedure di emergenza ed evacuazione da adottare in caso di pericolo grave ed immediato.

Parteciperanno al convegno, moderato da Massimo Di Silverio, anche il direttore dell’Unione Industriali della Provincia di Pescara, Luigi Di Giosaffatte, il sindaco di Manoppello Giorgio De Luca, il sindaco di Bolognano Guido Di Bartolomeo, il sindaco di Rosciano Simone Palozzo, il sindaco di Lettomanoppello Simone Ferrante, il sindaco di Alanno Oscar Pezzi, il vicesindaco di Popoli Mario Lattanzio, esponenti della Cna, esponenti dell’Associazione Aeronautica, della Polizia di Stato e dell’Associazione Bersaglieri.