“Polizia di stato: prevenzione dello stress ed educazione alla resilienza”, convegno in Provincia

La segreteria regionale del Sap Abruzzo, organizzazione sindacale della polizia, ha organizzato un convegno che si terrà giovedì 1° giugno, dalle ore 10 alle ore 13, nella sala “Figlia di Jorio” della Provincia di Pescara, concessa grazie al patrocinio della Provincia stessa. L'evento è organizzato in collaborazione con la segreteria provinciale Sap di Pescara e l’associazione per la tutela dei consumatori Codici Abruzzo. Il titolo è “Polizia di stato: prevenzione dello stress ed educazione alla resilienza”.

Interverranno i seguenti relatori: professoressa Michela Cortini, direttrice del laboratorio di business psychology e presidente del corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche dell’università “d’Annunzio”, nonché esperta in psicologia del lavoro; Eide Spedicato, sociologa già docente di sociologia generale all’università “d’Annunzio”; Nicola Trifuoggi, ex procuratore della Repubblica a Pescara; l’avvocato Marco Ciccocioppo del foro di Pescara.

Inoltre ci sarà il commissario capo tecnico Andrea Pelliccione, medico della polizia di stato e psicologo all’ufficio sanitario provinciale dell’Aquila.