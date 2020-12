“Ingegneria interdisciplinare per i sistemi industriali”, convegno on line sull'I4.0

L’ordine e la fondazione degli Ingegneri della Provincia di Pescara organizzano un convegno in modalità Fad sincrona lunedì 21 dicembre sulla piattaforma Gotowebinar. Ciò che verrà sottolineato in questo evento è che le nuove tecnologie che troviamo in Industria 4.0 possono essere utilizzate anche in altri campi, per cui l'integrazione e l'interdisciplinarietà sono più che fondamentali. L'auspicio è che questo concetto arrivi anche nei settori ingegneristici più conservatori.

PROGRAMMA EVENTO

14:45 Registrazione dei partecipanti

14:50 ingegner Sergio Lopez – presidente Ordine degli ingegneri di Pescara: saluti istituzionali

– presidente Ordine degli ingegneri di Pescara: saluti istituzionali 15 ingegner Paolo Evaristo Mancini – Ordine degli ingegneri di Pescara: Terzo settore: il ruolo dell’ingegnere dell’informazione nell’ambito dell’attività dell’Ordine

– Ordine degli ingegneri di Pescara: Terzo settore: il ruolo dell’ingegnere dell’informazione nell’ambito dell’attività dell’Ordine 15:20 ingegner Bruno De Nisco – Ordine degli ingegneri di Pescara: Presentazione Commissione Innovazione e Industria 4.0

– Ordine degli ingegneri di Pescara: Presentazione Commissione Innovazione e Industria 4.0 15:45 ingegner Fabrizio Ciancetta (foto) – Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Informazione e di Economia – Università degli Studi dell’Aquila: Le tecnologie per l’integrazione dei sistemi nell’era dell’Industria 4.0

(foto) – Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Informazione e di Economia – Università degli Studi dell’Aquila: Le tecnologie per l’integrazione dei sistemi nell’era dell’Industria 4.0 16:45 ingegner Ottorino Odoardi – Selmec srl: Applicazioni tecnologiche nell’Industria 4.0

– Selmec srl: Applicazioni tecnologiche nell’Industria 4.0 17:45 conclusioni – Questions & Answers

18 chiusura dei lavori

Modalità di iscrizione: la registrazione degli ingegneri partecipanti avverrà attraverso il portale di formazione dell’Ordine, entro e non oltre il 21 dicembre 2020, ore 11, con successivo invio di link per l'evento.

Modalità di svolgimento: dalle ore 15 alle ore 18 (ore 14.45 registrazione partecipanti). La webcam del proprio pc dovrà essere mantenuta accesa per garantire la partecipazione all'evento, che sarà comunque gratuita. L’evento è valido per il rilascio di 3 Cfp per gli iscritti all’Albo degli Ingegneri.