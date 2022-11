“Medici, dentisti e operatori sanitari “sentinelle” del territorio per il contrasto alla violenza di genere”: se ne parla al Petruzzi

Sabato 19 novembre a Pescara si terrà il corso di aggiornamento dal titolo “Medici, dentisti e operatori sanitari “sentinelle” del territorio per il contrasto alla violenza di genere”, organizzato dalla Commissione Albo Odontoiatri di Pescara. Questo corso si colloca a sostegno delle celebrazioni per la “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne”, che si terrà, come ogni anno, il 25 novembre. Lo scopo dell’evento è, infatti, quello di avvicinare gli operatori sanitari al fenomeno della violenza di genere dal punto di vista non solo medico, ma anche psicologico, legale, e soprattutto sociale, costruendo una rete territoriale che includa la partecipazione dei dentisti liberi professionisti già sensibili da tempo alla problematica.

Spesso, infatti, i medici e gli odontoiatri sono i primi interlocutori delle vittime di violenza, che possono manifestare i primi visibili segnali di maltrattamento sulle parti più esposte del corpo, come il viso e le mani. Il rapporto fiduciario con il paziente porta l’operatore sanitario ad accogliere confidenze, o a percepire abusi e maltrattamenti, ma non sempre è a conoscenza delle corrette procedure da seguire per sostenere ed indirizzare la vittima verso le opportune strutture.

L’obiettivo dell’evento è quindi guidare medici e odontoiatri su come intervenire nel caso di un eventuale sospetto o di un accertamento di abuso; nella prevenzione di un fenomeno in crescente aumento soprattutto nelle fasce più vulnerabili della popolazione: donne, bambini, anziani e disabili. Il corso fornirà tutti gli elementi necessari per far conoscere, agli operatori sanitari, l’importante rete antiviolenza presente sul territorio.

ore 8 Registrazione partecipanti

ore 8,30 Introduzione e presentazione

Anna Maria Cardone - presidente Cao Omceopescara, Maria Assunta Ceccagnoli - presidente Omceopescara.

ore 9 IL RUOLO DELL'ODONTOIATRA NEL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

Sabrina Santaniello - vice presidente Cao e consigliere Omceo Roma

ore 10 LA PRESA IN CARICO DELLA DONNA VITTIMA DI VIOLENZA DAL PRONTO SOCCORSO

Mauro Della Guardia - ex dirigente medico I livello c/o pronto soccorso di Pescara

ore 11 confronto/dibattito

Moderatore: Margherita De Florentiis - medico chirurgo specialista in ortodonzia/componente Cao Pescara

ore 11,30 IL CENTRO ANTIVIOLENZA: LUOGO DI ACCOGLIENZA E DI PRESA IN CARICO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Brunella Capisciotti - psicologa, psicoterapeuta centro antiviolenza Ananke

ore 12,30 NORMATIVE DI RIFERIMENTO PER IL GRUPPO ANTIVIOLENZA

Daniela Gagliardone - Legale del centro antiviolenza Ananke

ore 13,30 confronto/dibattito

Moderatore: Margherita De Florentiis - medico chirurgo specialista in Ortodonzia / componente Cao Pescara

ore 13,45-14 test di valutazione