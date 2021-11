"Briseide Verrotti primo sindaco donna di Pianella", se ne parla in un convegno

Si intitola "Briseide Verrotti primo sindaco donna di Pianella" il convegno che si terrà giovedì 18 novembre a Pianella, con il patrocinio del Comune, dell'Anci Abruzzo e dell'Anci nazionale. Ingresso libero. Interverranno il sindaco di Pianella Sandro Marinelli, il presidente dell'Anci regionale Gianguido D'Alberto ed Enzo Bianco, presidente del consiglio nazionale dell'Anci. Il 14 luglio 2016 la Presidente della Camera ha inaugurato a Montecitorio la «Sala delle Donne», dedicata “alle donne che hanno fatto l’Italia e per quelle che verranno”, spiega AnnaBruna Giansante, consigliera comunale a Pianella che interverrà al convegno relazionando su "il ruolo della donna in politica e nelle istituzioni".

In quella occasione, ricorda la Giansante che è anche consigliera nazionale dell'Anci con delega alla cultura, è stato preso l’impegno per promuovere la declinazione a livello territoriale di questa iniziativa, nell’ottica della redistribuzione della memoria storica italiana e per sollecitare una riflessione su un impegno femminile, costantemente presente, seppure in forme diverse, e in continua evoluzione. Sempre quel giorno furono inaugurati 11 ritratti delle prime cittadine italiane. Il nostro obiettivo? Arrivare a 12 aggiungendo agli undici ritratti dei primi sindaci donna quello del nostro sindaco Briseide Verrotti".