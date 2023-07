Il Beato Roberto da Salle ricordato con un convegno nel suo paese natale

Salle ricorda il Beato Roberto. Nella serata di venerdì 21 luglio, la piazza che porta il nome dello stesso Beato ospiterà un convegno a lui dedicato, a partire dalle ore 20,45. Interverranno Davide Morante, sindaco di Salle; Don Emiliano Straccini, direttore dell’ufficio diocesano di Chieti; Katja Battaglia, docente di materie letterarie e saggista; Daniela D’Alimonte, dirigente scolastico e saggista; John Forcone, ufficio promozione del Parco Nazionale della Maiella; don Gianmarco Medoro, parroco di Roccamorice e Abbateggio; Ernesto Salerni, sindaco di Orsogna; Daniele Di Bartolomeo, assessore alla cultura del Comune di Salle e ricercatore all’università di Teramo; don Davide Schiazza, vicario foraneo nella Zona Pastorale di Scafa; don Federico Bazongo, Parroco di Salle.

Il sindaco Morante spiega che si tratta di un appuntamento di fondamentale importanza, che va ad innestarsi in una serie di eventi che intendono celebrare i 750 anni dalla nascita del Beato Roberto, al fine di valorizzare e diffonderne la conoscenza.

Katja Battaglia, autrice del libro "Il Beato Roberto da Salle", discepolo di San Pietro del Morrone, frutto di una lunga e difficile ricerca, che è alla base della recente pubblicazione "Il misterioso manoscritto medievale di Roberto da Salle" (in omaggio nei più importanti store online in occasione dei 750 anni dalla nascita del Beato Roberto), riferisce: «Il Beato Roberto, nato a Salle nel 1272 e morto a Morrone del Sannio in Molise nel 1341, apparteneva alla Congregazione dei Celestini, in origine Ordine di S. Spirito della Maiella, fondata nel secolo XIII da Pietro del Morrone (papa Celestino V dal 5 luglio al 13 dicembre 1294) e sopravvissuta fino agli inizi del secolo XIX. Si distinse per l’impegno profuso nella diffusione dell’Ordine oltre che per la sua vita ascetica e per i miracoli che gli vengono attribuiti. I Celestini erano presenti non solo in Abruzzo, ma anche in molti territori dell’Italia meridionale. Inoltre non mancavano gli insediamenti nell’Italia settentrionale e in Francia. Esistevano piccoli nuclei rappresentativi anche in altri stati europei».