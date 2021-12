"ControConvento", tre eventi da non perdere per le feste a Caramanico Terme

Si chiama "ControConvento" e consiste in tre eventi da non perdere per le feste di Natale a Caramanico Terme. Si comincia il 28 dicembre, alla chiesa di San Tommaso Apostolo, con "Lupo In-Canto", racconto teatrale in musica liberamente tratto dal libro “L’incantesimo del lupo” di Adriana Gandolfi e altri materiali della tradizione popolare. Uno spettacolo con musica dal vivo, fatto di racconti, suoni e canti, per restituire uno sguardo autentico sulla figura del lupo e sul suo rapporto con l’uomo.

Tra realtà e folclore, tra storia e poesia, il racconto di un legame ancestrale, quello uomo-lupo, pieno di fascino e mistero, come anche di conflitti e contrasti. Sin dall’inizio dei tempi, infatti, il lupo è stato sempre visto come il possibile alter-ego dell’uomo, il quale lo ammirava, ne imitava persino le qualità, considerandolo al contempo come un nemico da cui difendersi e, spesso, anche da sterminare.

La manifestazione prosegue poi il 29 dicembre con i Fragili eroi in "Gli anni '90 unplugged", all'auditorium dell'ex Convento delle Clarisse. Conclusione fissata il 30 dicembre, sempre all'auditorium, con il live solo di Adriano Viterbini. Ingresso con super green pass.