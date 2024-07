Nella piccola contrada di Santa Lucia di Collecorvino torna Strà, il festival degli artisti di strada

Nelle serate del 17 e 18 agosto, a Collecorvino, nello specifico nella piccola contrada di Santa Lucia, torna Strà, il festival degli artisti di strada, che si svolge dal 2015.

Un appuntamento fisso dell’estate degli abruzzesi e dei viaggiatori, alla ricerca di esperienze unich e affascinanti.

Il borgo si trasforma, durante Strà, in un vero e proprio teatro all’aperto, dove si possono apprezzare artisti da tutto il mondo e concerti musicali fino a tarda notte. Street art, giochi interattivi d'altri tempi e atmosfera straordinaria. Non mancheranno stand gastronomici sparsi per le vie del paese e artigianato locale.

Cosa unisce il piccolo borgo di Santa Lucia e la Grecia? Una leggenda che attraversa le generazioni. Narra di un'epoca lontana e di un gruppo di greci, partito da Siracusa, che si arenò risalendo le acque del Tavo. Non rimaneva loro che esplorare le vicinanze e trovare un luogo sereno ed accogliente dove vivere. E lo trovarono, donandogli il nome della santa che adoravano nella città siciliana: Santa Lucia. Non troverete questa storia nei libri, né in documenti d'archivio. Sono racconti che viaggiano di bocca in bocca, tra un bicchiere di vino e l'altro, come le molteplici tradizioni orali tramandate chiamate oggi patrimonio culturale immateriale. E proprio per questo assolutamente credibili. Forse è solo leggenda, forse frutto di fantasia e qualche bicchiere di troppo, ma a noi piace credere che sia andata così.

Per molteplici motivi gli artisti ne subiscono da sempre il fascio e la considerano un palcoscenico vero e privilegiato, capace di portare magia e bellezza in ogni angolo del mondo. Proprio come Strà, il festival degli artisti di strada che trasforma le vie e le piazze del piccolo borgo di Santa Lucia di Collecorvino, nel teatro della meraviglia, dello stupore e dello Straordinario. Due serate di nouveau cirque, giocoleria, teatro di figura e di spettacoli nati da discipline circensi e forme d'arte contemporanee da ogni luogo del mondo, da vivere in bilico tra esibizioni coinvolgenti e suggestioni senza tempo.

Apertura degli stand enogastronomici, dalle ore 18 sarà possibile mettersi in gioco con laboratori e passeggiate naturalistiche alla scoperta del borgo, sul sentiero del fiume Tavo (Su prenotazione al 3339821967). Oltre alle performances degli artisti a partire dalle ore 21 in più punti del borgo simultaneamente, Strà porta tra gli scorci più caratteristici del borgo concerti musicali dalle ore 21. Già nel tardo pomeriggio si potrà partecipare a workshops di arti e mestieri con le maestranze locali, talk e letture creative con gli autori di libri, giochi magici per bambini.