I giusti consigli per vivere felici, se ne parla in un webinar

La vera gioia e la vera felicità non hanno prezzo. Se non si riesce a sopravvivere, non si possono neppure ottenere gioia e felicità. È difficile riuscire a sopravvivere in una società caotica, disonesta e, in generale, immorale. Ogni individuo o gruppo cerca di avere una vita il più possibile piacevole e priva di dolore. La tua sopravvivenza può essere minacciata dalle cattive azioni delle persone che ti vivono accanto. La tua felicità può esser trasformata in tragedia e dolore dalla disonestà e cattiva condotta degli altri.



Sono certo che ricordi casi in cui questo è realmente accaduto. Tali ingiustizie riducono la sopravvivenza di una persona e ne danneggiano la felicità. Tu sei importante per gli altri. Ti ascoltano. Puoi influenzarli. La felicità o l’infelicità delle persone che conosci è importante per te. Usando questo libro puoi, senza troppe difficoltà, aiutarle a sopravvivere e a condurre una vita più felice. Benché non si possa garantire che tutti gli altri siano felici, si possono aumentare le loro possibilità di sopravvivenza e di felicità. E, con le loro, aumenteranno anche le tue.



Ma quali sono i giusti consigli per raggiungere la felicità? Ne parlerà Veronica Negrisolo, volontaria de La Via della Felicità, in un webinar informativo gratuito che si terrà lunedì 20 dicembre alle ore 20:30 su Zoom. La Via della Felicità è il primo codice morale basato interamente sul buon senso. La sua prima pubblicazione risale al 1981 e il suo scopo è quello di arrestare il declino morale nella società e ripristinare integrità e fiducia nell’uomo. Scritto da Ron Hubbard, riempie il vuoto morale in una società sempre più materialista, e contiene 21 principi fondamentali che guidano una persona a un migliore tenore di vita. Per iscrizioni: italialaviadellafelicita@gmail.com.