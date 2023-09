A Montesilvano il congresso dell’associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra

L’associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra, il 28 e il 29 settembre, organizza al Grand Hotel Adriatico di Montesilvano, con il patrocinio del Comune, il XXIII congresso nazionale che coinciderà anche con la giornata nazionale del ricordo in occasione dell’80esimo anniversario dei tragici eventi che a Pietransieri di Roccaraso caratterizzarono la vita delle popolazioni abruzzesi.

L’inaugurazione è fissata per le ore 9: seguiranno, dopo l’inno nazionale, i saluti del presidente nazionale Giuseppe Di Giannantonio, del sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis e delle autorità presenti. Alle ore 11 è prevista l’apertura dei lavori con l’inaugurazione della mostra di cimeli e documenti della Grande Guerra. Inoltre è stato realizzato per l'occasione un annullo filatelico. Alle ore 19 è in programma la proiezione del filmato su "L’eccidio di Limmari, Pietransieri di Roccaraso" con l’intervento di Camillo Chiarieri.

Venerdì 29 settembre alle ore 17 ci sarà la deposizione della corona al Monumento ai Caduti di Montesilvano, a seguire alle ore 18 il concerto della fanfara dei carabinieri nella sala congresso del Grand Hotel Adriatico in Montesilvano. Inoltre il 30 settembre alle ore 10.30 ci sarà, a Pietransieri di Roccaraso, una cerimonia commemorativa.