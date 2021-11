Comunicare le diagnosi difficili, se ne parla in un webinar

Lunedì 15 novembre l’Associazione Amiche e Amici dell’Accademia di Medicina di Torino organizza un incontro in presenza, in condizioni di massima sicurezza, e in diretta web dal titolo “Comunicare le diagnosi difficili”. Interverranno Paolo Leombruni, psichiatra, Francesco Scaroina, internista, e Simone Veronese, palliativista. Modera la dottoressa Margherita Marchetti, geriatra.

In questo incontro verrà trattato un tema che interessa la maggior parte dei medici, la comunicazione è una componente fondamentale della relazione umana, quindi anche della relazione medico paziente. Come comunicare diagnosi difficili? Come gestire i colloqui e l’emotività? Come prepararsi? Comunicare non è solo dare informazioni, ma è parte della pianificazione delle cure, quelle attuali e quelle future.

I relatori approfondiranno aspetti operativi e teorici e mettendo insieme i loro diversi punti di vista cercheranno di fornire spunti di riflessione e consigli concreti da utilizzare nella pratica clinica. Si potrà seguire l’incontro sia accedendo all’Aula Magna dell’Accademia di Medicina in via Po 18 a Torino (gradita prenotazione da effettuare via mail ad amicheamiciaccademia@gmail.com), sia collegandosi da remoto.