"Come si sviluppa il talento?", webinar gratuito lunedì 10 maggio

Webinar basato sul programma educativo de "La Via della Felicità". Nessuno mette in discussione il fatto che gli standard morali sono diminuiti nel corso dei decenni. L’aumento vertiginoso di droga e alcol, ormai fin troppo diffusi tra le giovani generazioni, ha portato un aumento della criminalità in scuole, città e paesi. Le statistiche mostrano che la proliferazione della droga e l’escalation della violenza vanno di pari passo.



L’onestà, la decenza e il senso di rispetto di sé sono pervertiti quotidianamente da una moltitudine di fonti. I nostri giovani sono esposti alle pressioni dei coetanei e associazioni di malintenzionati che cercano di guadagnarsi da vivere con mezzi distruttivi e degrado, senza discriminazioni o scrupoli. E come noi tutti sappiamo fin troppo bene, la violenza non è solo limitata a vicoli bui e stradine. Spargimento di sangue nelle aule scolastiche, mense e anche nei campi da gioco è fin troppo comune.



Ci siamo impegnati a cambiare le cose con La Via della Felicità, una guida al buon senso per vivere meglio scritta dall’umanitario Ron Hubbard, che è stata distribuita a circa 100 milioni di persone in 97 lingue. Introdotto per la prima volta nelle scuole tre decenni fa, La Via della Felicità mira ad aiutare coloro che rappresentano il nostro futuro: i giovani. Perché è vero che, come insegnante, hai nelle tue mani il potere di apportare quel cambiamento positivo. Secolare e imparziale, La Via della Felicità si è guadagnata riconoscimenti da alunni, insegnanti, educatori, direttori, professori, governatori, sindaci, medici, infermieri, avvocati, preti e sacerdoti che hanno utilizzato i precetti di questo libro e quindi hanno aiutato altri ad avere una vita dignitosa, onesta e felice.

Tra i suoi principi troviamo anche “Sii competente”, che suggerisce di diventare professionisti in ogni ambito della vita e di sviluppare i propri talenti e le proprie capacità. Ecco perché i volontari de La Via della Felicità hanno deciso di organizzare un webinar informativo gratuito che si terrà lunedì 10 maggio alle ore 20:30 attraverso la piattaforma Zoom ed è intitolato “Come si sviluppa un talento?”. Per maggiori informazioni bisogna scrivere a italialaviadellafelicita@gmail.com.