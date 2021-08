Come risolvere i conflitti? Se ne parla in un webinar

Webinar informativo gratuito dei Ministri Volontari. Sembra che le persone spesso abbiano dei problemi ad andare d’accordo. Le famiglie litigano, i vicini vengono alle mani, le nazioni si scagliano bombe una contro l’altra. È questo il modo in cui devono andare le cose? Antropologi, sociologi, psicologi ed altri ancora sono di questo parere. Dopo averne osservato per molto tempo il comportamento bellicoso, essi ritengono che l’uomo abbia degli istinti animaleschi o che sia proprio della sua natura il comportarsi in modo asociale e violento.



In realtà, l’uomo è piuttosto pacifico. Ma può essere spinto, individualmente e collettivamente, all’odio e alla violenza. Nel ricercare le cause della violenza, Ron Hubbard ha scoperto una legge naturale e fondamentale a proposito delle relazioni umane, che spiega la ragione per cui spesso sia tanto difficile porre rimedio ai conflitti che avvengono tra le persone. Con essa viene messo a disposizione uno strumento d’immenso valore, capace di mettere l’individuo in condizione di risolvere qualsiasi controversia possa insorgere tra vicini, colleghi o, addirittura, nazioni.



Il programma dei Ministri Volontari è stato lanciato più di trent'anni fa, in risposta ad un appello fatto da Ron Hubbard, fondatore di Scientology. Avendo notato un tremendo calo del livello di etica e moralità nella società ed un conseguente aumento di droga e criminalità, Ron Hubbard ha scritto: “Se a qualcuno non piacciono il crimine, la crudeltà, l’ingiustizia e la violenza di questa società, può fare qualcosa per porvi rimedio. Un Ministro Volontario può aiutare a civilizzarla, portando coscienza, gentilezza, amore, libertà dalle sofferenze, instillandovi fiducia, decenza, onestà e tolleranza”.



Di conseguenza, oltre a recarsi ovunque vi sia un disastro, i Ministri Volontari lavorano con gli enti pubblici delle città, aiutando a migliorare le condizioni nei luoghi in cui risiedono. Per questo i Ministri Volontari hanno deciso di organizzare una serie di webinar informativi gratuiti al fine di poter aiutare la comunità con degli strumenti efficaci per la quotidianità. Martedì 31 agosto alle ore 20:30 il Ministro Volontarioterrà un webinar informativo gratuito dal titolo “Come risolvere i conflitti”. Il webinar si terrà su Zoom. Info: ministrivolontariitalia@gmail.com.