Come rendere competenti le nuove generazioni, se ne parla in un webinar

Incontro online per genitori, educatori e insegnanti. Avere successo può assumere declinazioni diverse, ma molti concorderanno che comprenda sensazioni di felicità e sicurezza. Uno dei modi migliori per avere successo è lasciare aperte il maggior numero di possibilità, acquisendo diverse abilità. Come faranno le nuove generazioni a raggiungere tale scopo? Mentre le tendenze vanno e vengono, e l’economia e le culture variano, vi sono alcune competenze che ogni persona sarebbe bene avesse.



Ma come acquisirle in modo definitivo? La Fondazione de La Via della Felicità promuove da più di 20 anni progetti che possano aiutare i giovani ad assumere un punto di vista più critico e dargli le capacità di prendere le decisioni migliori per loro vita. La Via della Felicità è uno strumento efficace per combattere quelle influenze negative e ristabilire la fiducia, l’onestà e il decoro per sé stessi e per chi ci sta intorno.

Una guida basata interamente sul buon senso per una vita migliore, scritta dall’umanitario Ron Hubbard, può fornire ai giovani la bussola di cui hanno bisogno per vivere in armonia l’uno con l’altro, nonché un fondamento morale che utilizzeranno per il resto della loro vita. Ecco perché i volontari della fondazione hanno deciso di organizzare un webinar gratuito per genitori, insegnanti ed educatori che possa dare loro questo strumento.

L’incontro online, intitolato “Come rendere competenti le nuove generazioni?”, si terrà lunedì 13 settembre alle ore 20:30 attraverso la piattaforma Zoom. Per iscriversi: italialaviadellafelicita@gmail.com.