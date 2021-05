Un webinar su come mantenere la concentrazione sullo studio

Continuano i webinar informativi gratuiti per aiutare a superare le difficoltà di studio. In base ad una ricerca svolta dal Politecnico di Milano e della Lancaster University – che sono andati a confrontare i risultati in matematica del test Pisa 2015 degli studenti quindicenni di nove Paesi (oltre a quelli citati Giappone, Canada e Germania), nella nostra Penisola conterebbero di più la motivazione personale e l’istruzione dei propri genitori.



Dallo studio emerge, quindi, che in Italia l’indice socio-economico degli studenti non risulta essere tra le variabili più importanti per predire le performance scolastiche, mentre sono molto legate al rendimento la motivazione personale dello studente, la gestione dell’ansia, la tendenza a cooperare con i compagni, l’accessibilità a materiale culturale in famiglia (libri, riviste di scienza, gite ai musei) e il livello di istruzione dei genitori.



Ne conosciamo le cause, ma come poter migliorare il rendimento scolastico? Ron Hubbard ha colmato questa lacuna con la prima e unica tecnologia che insegna come studiare. Egli ha scoperto le leggi dell’apprendimento e ha ideato metodi efficaci che chiunque può mettere in pratica. Ha chiamato questa sua scoperta “Tecnologia di Studio”.



Questa tecnologia insegna le basi dell’apprendimento e fornisce metodi precisi per superare tutte le insidie che si possono incontrare durante lo studio. La tecnologia di studio non ha niente a che vedere con la cosiddetta “lettura veloce” o con altri trucchetti mnemonici [relativi alla memoria]. Tali metodi si sono dimostrati inefficaci nell’aumentare la capacità di capire l’argomento studiato o la capacità di leggere e scrivere. La Tecnologia di Studio spiega in che modo si deve studiare per capire una materia e metterla in pratica.



Ecco perché Fabio Deriu, esperto della Tecnologia di Studio, terrà un webinar informativo gratuito martedì 4 maggio alle ore 20:30 intitolato “Come mantenere la concentrazione sullo studio”. Per iscriversi: ministrivolontariitalia@gmail.com.