Come creare un team di successo? Se ne parla in un webinar

Le aziende, dalle più piccole alle multinazionali, ricercano continuamente idee e strategie ed investono in formazione per migliorare l’efficienza dei team working, perché una squadra non si forma semplicemente mettendo insieme degli individui e dicendo loro: “Dovete fare squadra e lavorare in sintonia”. Costruire un ambiente in cui la fiducia tra colleghi sia un fattore indispensabile del team working e permette di rendere un gruppo di lavoro pronto a superare ogni difficoltà.



Tra i maggiori ostacoli che si incontrano per formare un team di lavoro che abbiano successo è definire l’obiettivo comune su cui lavorare. Uno studio eseguito su molti manager e professionisti di decine di aziende diverse, ha rilevato che molti sanno su cosa lavorare, ma allo stesso tempo non conoscono in maniera chiara quale sia il perché. È perciò fondamentale definire sempre gli obiettivi che si vogliono raggiungere per fare in modo che le soluzioni coinvolgano davvero tutti.



Ma a volte non è semplice: le differenti particolarità caratteriali spesso creano contrasti nonostante il lavoro di team building che si possa fare. Quindi come creare un vero team di successo? Per aiutare a ripristinare la fiducia e l’onestà c’è La Via della Felicità, una guida basata sul buon senso per una vita migliore. La presente pubblicazione non religiosa con i suoi 21 precetti fondamentali guida un individuo verso scelte etiche, soprattutto quando si trova di fronte a decisioni difficili.



Usato da dirigenti d’azienda, leader di comunità ed educatori per più di 25 anni, La Via della Felicità si è dimostrata un successo senza pari nel modificare gli atteggiamenti dei dipendenti, il loro comportamento e capacità di risolvere i problemi. Che tu sia un direttore generale, un direttore delle risorse umane, un assistente o un imprenditore, questo programma consente di influenzare gli altri nel loro percorso verso scelte oneste ed etiche e di conseguenza aumenta la loro produttività e la redditività della vostra azienda od organizzazione.



Ecco perché i volontari de La Via della Felicità hanno deciso di organizzare un webinar informativo gratuito che si terrà lunedì 1° novembre alle ore 20:30, intitolato “Come creare un team di successo?”. Per iscrizioni o per maggior informazioni si può scrivere a