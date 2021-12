Come aumentare la fiducia, se ne parla in un webinar

Il termine fiducia deriva dal latino fidere – cioè confidare, avere fede – ed originariamente veniva utilizzato per riferirsi alla fiducia riposta dagli uomini negli dei. Era la speranza che un qualche agente esterno e onnipotente potesse guidare e proteggere una persona, garantendole una buona sorte in ogni situazione. La fiducia è un sentimento che caratterizza la relazione che abbiamo con noi stessi e con gli altri. La fiducia si basa sulla sensazione di essere al sicuro, sulla certezza di poter contare sull’altro o sulle nostre capacità. È sentirsi comodi in una certa situazione, la sicurezza che – nonostante tutto – ce la faremo ad andare avanti, il coraggio nell’esporsi e nell’affermare le proprie idee.



La fiducia si costruisce, si scopre, si tradisce, si perde, si riconquista. È un sentimento mobile, che ci accompagna e si trasforma lungo il corso della vita e degli incontri che facciamo. Un sentimento complesso, che ci interroga rispetto alle relazioni fondanti in cui siamo coinvolti: con il partner, con gli amici, con la famiglia, con i colleghi e con noi stessi. L’umanitario Ron Hubbard, autore della guida al buon senso La Via della Felicità, scrisse: “Un individuo è in pericolo se non può aver fiducia nell’onestà di quelli che lo circondano. Quando le persone su cui conta lo abbandonano, la sua vita si può complicare e persino la sua sopravvivenza può essere messa in pericolo. La fiducia reciproca è il fondamento più basilare nelle relazioni umane. Senza di essa crolla l’intera struttura”.



Per affrontare questo argomento i volontari de La Via della Felicità hanno deciso di organizzare un webinar informativo gratuito intitolato “Come Aumentare la Fiducia?”. L’incontro online verrà tenuto dalla dottoressa Stefania Mazzucato su Zoom lunedì 13 dicembre alle ore 20:30. Per iscriversi: italialaviadellafelicita@gmail.com.