Come affrontare il lavoro? Se ne parla in un webinar

Brusco calo della produttività, disoccupazione su vasta scala, pessimi rapporti tra dirigenza e lavoratori, incompetenza degli amministratori, operazioni commerciali disoneste: sono tutti problemi che affliggono il mondo del lavoro. Non c’è da meravigliarsi se lo svolgimento del lavoro è diventato una fonte di tensione e di ansia per milioni di individui.



Come aumentare l’efficienza lavorativa e la produttività? Come risolvere le preoccupazioni e la confusione sul posto di lavoro? Come superare i periodi di esaurimento? Sono tutte questioni che riguardano tanto i lavoratori quanto i dirigenti. Una loro soluzione porterebbe maggiore sicurezza e un’accresciuta soddisfazione.



Se ne parlerà in un webinar informativo gratuito che descriverà alcuni dei numerosi principi e tecniche ideati da Ron Hubbard per essere applicati nel mondo del lavoro. Non solo si può trasformare il lavoro in un’attività gratificante e piena di soddisfazioni, ma lo si dovrebbe fare considerando che questa è l’attività che assorbe la maggior parte della nostra vita. L’incontro online si terrà su Zoom martedì 1° marzo alle ore 20:30 e verrà presentato dal Ministro Volontario Angelo Polverini. Per iscrizioni e informazioni: