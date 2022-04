“Il color che move il mondo”, a Pescara una manifestazione per la resistenza urbana

Si chiama “Il color che move il mondo” la manifestazione che si terrà a Pescara domenica 3 aprile per la resistenza urbana. Si tratta di un progetto di rigenerazione urbana proclamato il 18 ottobre 2021 fra i 37 vincitori, su 1536 domande di partecipazione pervenute da tutta Italia, della terza edizione del premio "Creative Living Lab", ed è finanziato dalla direzione generale creatività contemporanea del ministero della cultura, di cui il comitato provinciale dell'Anpi di Pescara è capofila con Fiab Pescarabici, Confcommercio Pescara, Istituto comprensivo Pescara 7, liceo Mibe, associazione "Mani Sporche", Clean-up Pescara e l’Associazione Ciclisti Anonimi. I temi portanti saranno l'arte, la riqualificazione, l'inclusione e la partecipazione.

In questa prima giornata, aperta alla partecipazione di tutte le cittadine e i cittadini, ci sarà una pedalata ecologica che porterà, partendo da piazza Unione, alla conoscenza dell’ambiente fluviale nelle aree prossime al Ponte Flaiano, muovendosi in sede protetta lungo i percorsi che costeggiano le due golene; successivamente si terrà una camminata ecologica dedicata ad attività di pulizia collettiva del territorio; in ultimo verranno realizzate opere di street art nell’area adiacente il percorso ciclopedonale che collega, seguendo la sponda sul del fiume, il ponte Flaiano con il ponte della Libertà.

Il progetto è patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Pescara, ponendosi come obiettivo il restyling di spazi all'interno delle aree urbane attraverso nuove forme di utilizzo dei luoghi prescelti per migliorare i servizi, la fruizione e le funzioni culturali. Inoltre si vuole incentivare l'attivazione di percorsi di partecipazione attraverso il coinvolgimento di Istituzioni, professionisti, artisti, cittadini e soggetti attivi sul territorio. Infine si punta a promuovere un sistema di organizzazione dal basso, tale da favorire un processo di riappropriazione nelle comunità coinvolte.