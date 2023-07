Sul colle del telegrafo la quarta edizione di "Dall'alba al tramonto" all'insegna della musica e della cultura

Torna con la sua quarta edizione “Dall’Alba al Tramonto”, appuntamento di musica e cultura sui colli di Pescara, nel parco del telegrafo che da sempre è uno dei luoghi con il belvedere più suggestivo della città. Appuntamento domenica 30 luglio per l'iniziativa voluta dalla presidenza del consiglio comunale assieme all'assessorato alla cultura, per un doppio appuntamento all'alba e al tramonto.

Alle ore 5.15, il concerto all’alba del Play station Trio (con Adriano Ranieri, Arianna Di Pasquale e Tiziano Cellupica), che proporrà musiche di Wojtarowicz, Galazyn, Baranek ed Hemosa. Un programma che si annuncia di grande interesse e che rientra nel calendario della 25sima Stagione di concerti di musica antica “SeicentoNovecento”. Al termine seguirà una colazione con prodotti tipici.

Al tramonto, dalle ore 19, il concerto-spettacolo “Salutando il sole” con Massimo Di Rocco & Friends, formazione musicale nata in Abruzzo e composta da artisti affermatisi in ambiti nazionali e internazionali come Federica Di Rocco (soprano), Alex Di Rocco (sassofoni), Mauro Di Ruscio (tastiere e piano), Claudio Marzolo (contrabbasso), Davide Ciarallo (percussioni/fisarmonica) e Massimo Di Rocco (batteria). Sarà in questo caso proposto un repertorio che abbraccerà jazz, pop, latin, la canzone napoletana e colonne sonore di film premiati con l’Oscar. Il presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli:

"Il Parco Colle del Telegrafo è un luogo magico dal quale è possibile ammirare scorci meravigliosi dell’Abruzzo marino e montano. Credo che in Italia vi siano pochi posti così, tali da metterti nella condizione di godere di un panorama mozzafiato e nel contempo di trovare pace e relax immersi nella natura. Sono caratteristiche che ci spingono ad adottare tutte le iniziative possibili per valorizzare un’area verde che per la sua bellezza colpisce tutti i visitatori e rappresenta un grande patrimonio della città. Lo facciamo dando spazio a formazioni musicali del territorio che si distinguono per la qualità della loro proposta artistica. Invito quindi i pescaresi a essere presenti domenica e a utilizzare il servizio navetta gratuito."

Il bus partirà dal parcheggio dei gesuiti in via maestri del lavoro per raggiungere colle del telegrafo.