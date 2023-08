Claudio Di Lorito presenta il libro "Volevamo di più"

Claudio Di Lorito, riceratore allo University College London, originario di Pescara, presenterà il suo libro "Volevamo di pù". Appuntamento il 6 settembre alle ore 18. L'evento sarà a ingresso gratuito e verrà moderato da Tania Santurbano. Il libro, pubblicato da Edizioni Costa, è autobiografico e narra le vicende personali del suo autore.

"È una storia di riscatto da anni difficili di bullismo e obesità - spiega Di Lorito - un riscatto trovato tramite la forza e il sostegno di un amore che scopro con il mio amico d'infanzia. Con lui intraprendo un percorso di crescita personale e di coppia che mi porta dalla scoperta della mia sessualità al coming out con la famiglia, agli studi universitari negli Usa e in Inghilterra, al matrimonio a New York e infine al coronamento del mio sogno di affermazione professionale e a una vita libera e piena a Londra".