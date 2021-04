Videoconferenza su "La città pubblica nelle scelte dell'amministrazione comunale" 

Nell'ambito del ciclo "Dove va Pescara", si terrà il secondo incontro a cura di Massimo Palladini, Piero Ferretti e Ippolita Ranù, architetti e dirigenti della sezione Italia Nostra "L. Gorgoni" di Pescara. Stavolta il tema sarà "La città pubblica nelle scelte recenti dell'amministrazione comunale - Prospettive, questioni ancora aperte e problemi nuovi".

A partire dalle ore 18:30 di lunedì 19 aprile si potrà seguire la videoconferenza sul canale YouTube di Italia Nostra. "Anche se la pandemia continua a impedirci di incontrarci in presenza, come sezione di Italia Nostra ci stiamo impegnando al massimo per poter allestire comunque un importante calendario di attività che speriamo susciti interesse e partecipazione. Naturalmente tutto ciò passa anche attraverso il rinnovo del tesseramento che costituisce la base imprescindibile per l'esistenza stessa della nostra associazione", si legge in una nota.