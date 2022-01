Ciro Ferrara presenta a Porto Allegro “Ho visto Diego e dico ‘O Vero”

Ciro Ferrara presenterà il suo libro “Ho visto Diego e dico ‘O vero”, venerdì 21 gennaio a partire dalle ore 17, nel centro Porto Allegro di Montesilvano. Evento in collaborazione con Kabala. Il libro è un omaggio speciale che l'ex calciatore di Napoli e Juventus ha voluto dedicare al campione argentino Diego Armando Maradona, uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi che ci ha lasciato il 25 novembre 2020. Ciro Ferrara ha avuto modo di osservare, ascoltare e vivere in maniera totale la figura del leggendario (e indimenticato) campione argentino, di cui era amico personale.

Ne esce così un ritratto dettagliato, accompagnato da aneddoti celebri e inediti di una delle figure più controverse della storia del calcio. La narrazione si sviluppa attraverso un climax che vede inizialmente il giovane Ferrara, fresco campione d’Italia con gli Allievi del Napoli, approcciarsi a Maradona con reverenza e si conclude con il raggiungimento di un legame sincero e consolidato. Nel mezzo c'è una moltitudine di eventi vissuti in prima persona con gli occhi di chi si sente, anche dopo centinaia di partite affrontate insieme, un privilegiato. Ciro Ferrara, oltre a parlare di “Ho visto Diego e dico ‘O vero” nel corso di un incontro pubblico, sarà a disposizione per incontrare tutti ed autografare il suo libro.

Oltre a essere stato uno dei difensori più forti nella storia recente del calcio italiano, Ciro Ferrara ha allenato la Nazionale Italiana Under 21, la Juventus, la Sampdoria e il club cinese Wuhan Zall. È attualmente commentatore e opinionista tecnico per i principali network italiani e, in più, ha partecipato come ospite e concorrente a diverse trasmissioni televisive. L’amicizia con Maradona è sempre stata importantissima per lui: in coppia hanno vinto due scudetti a Napoli. Ciro si è poi ripetuto a Torino, vincendo il titolo nazionale altre cinque volte. Nel suo palmares anche la Coppa Italia, la Champions League, la Coppa Intercontinentale, la Supercoppa europea e la Coppa Uefa.