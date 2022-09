Tre giorni di festa per la chiusura del progetto Matta#Texture

Si chiude, con un grande evento finale della durata di tre giorni, il progetto Matta#Texture, vincitore del bando Creative Living Lab – III edizione. L’evento, curato e realizzato dalla rete Artisti per il Matta, si svolgerà dal 22 al 24 settembre nello Spazio Matta e in vari luoghi della città. Sarà una tre giorni in cui la rete "Artisti per il Matta" mostrerà alla cittadinanza i risultati del progetto iniziato la scorsa primavera, oltre che un momento di conferma della capacità dello stesso nell’incentivare l’attivazione di percorsi di partecipazione e autocostruzione attraverso il coinvolgimento di tutta la cittadinanza attiva sul territorio.



In continuità con la mission della rete, il progetto nasce dal desiderio di tessere legami e riconnettere le persone, tutte, con l’estrema sostanza della loro umanità, usando come tramite i diversi linguaggi artistici amplificati delle tecnologie e nutriti di un pensiero ecologico. Nello specifico, #Mattatexture nasce da una riflessione sui cambiamenti in atto a causa della pandemia, dove accanto alla povertà materiale, s’inasprisce il malessere sociale.

Scopo del progetto è quello di partire dallo Spazio Matta per ricreare in rete con i partners e la comunità locale, quelle connessioni interrotte dalla pandemia, ricostruire spazi di partecipazione alla vita culturale che come sempre sono spazi di benessere sociale. Sono stati utilizzati più linguaggi, dallo spettacolo dal vivo, alle arti visive, alla danza che si contaminano con i nuovi media. Questi oltre ad essere una necessità rispetto al Covid, sono un’opportunità per rileggere criticamente alcune modalità esautorate dall’uso quotidiano, soprattutto per le giovani generazioni.

Infine, in occasione della conclusione del progetto, il 24 settembre dalle 16 alle 19 si terrà la tavola rotonda “Roadshow”, promossa dalla Rete Nazionale “Lo Stato dei luoghi” di cui lo Spazio Matta è l’unico socio abruzzese. Info e prenotazioni: prenotazioni@spaziomatta.it – 327/8668760.