“Chiese aperte” nei borghi abruzzesi: alla scoperta del patrimonio culturale nei conventi, monasteri e piccole cappelle

Archeoclub ha organizzato per domenica 12 maggio la 30esima edizione di “Chiese aperte”. In questa giornata sarà possibile visitare e scoprire il patrimonio culturale nei conventi, monasteri e piccole cappelle di luoghi spesso non visitabili.

Le sedi Archeoclub di Pescara e Cepagatti hanno molteplici iniziative. Per alcune è stato possibile realizzare le aperture anche in ulteriori date, per consentire le visite a più utenti.

Per l’occasione saranno aperte la chiesa di San Panfilo intra moenia a Spoltore, di Santa Maria del Lago a Moscufo con il Frantoio delle Idee, Santa Maria delle Grazie a Civitaquana, Madonna della Neve a Montesilvano Colli e tante altre.

Le aperture di Chiese Aperte 2024 nel Pescarese previste sono a Cepagatti, Villa Badessa, Rosciano, Catignano, Civitaquana, Vicoli, Carpineto della Nora, Montesilvano Colli, Pianella, Loreto Aprutino, Penne e Villa Celiera.

Tutto il calendario di “Chiese aperte” è sul sito www.archeoclubitalia.org