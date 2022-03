"Che fine ha fatto Rita Monroe?", cronocena con delitto al Bison

Una nuova "cronocena con delitto", con la regia di Omar Marchionno, per immergersi in una serata ambientata nella Chicago del 1920, trasportando il pubblico negli anni del proibizionismo, delle pupe e dei gangster. Appuntamento venerdì 25 marzo al ristorante Bison di Spoltore. Portata dopo portata, gli spettatori, grazie agli indizi forniti, dovranno risolvere un caso nato tra gli speakeasy e le violente guerre tra malviventi, non mancheranno esibizioni sfavillanti e colpi di scena. Si scopriranno le vicende legate al boss Larry Caprice, diventato padrone indiscusso della città dopo la morte violenta di Johnny Stompato.

Caprice è soprannominato dalla stampa "Bling" perché tutto ciò che tocca si trasforma in oro, anche le ragazze che salgono sul palco del suo locale: il "Diamonds". Non tutto luccica, però, e la polizia sarà costretta ad occuparsi delle ombre dietro le luci della ribalta quando la ballerina Rita Monroe a un certo punto scomparirà misteriosamente. Lo spettacolo interattivo sarà accompagnato da questo menù: assaggi d'Abruzzo (gnocchi alla rapa rossa con lime e crema di parmigiano, capocollo al Bbq e cheesecake ai frutti di bosco), caffè, birra/vino cantina Chiusa Grande. L'inizio è previsto per le 21, ma l'orario d'ingresso è fissato per le 20,30. Si raccomanda la massima puntualità. Ricordiamo che i posti sono limitati, è possibile prenotare attraverso il link o, su WhatsApp, al numero 388/6460565.

