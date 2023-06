In Provincia la cerimonia di premiazione dell'Hubruzzo Debate Championship 2023

Giovedì 8 giugno la Provincia di Pescara ospiterà la cerimonia di premiazione dell'Hubruzzo Debate Championship 2023, manifestazione giunta alla sua terza edizione e organizzata dalla Fondazione Hubruzzo in collaborazione con la Società Nazionale di Dibattito Italia (Sezione Abruzzo) e l’associazione Rati (Rete Abruzzesi per il Talento e l’Innovazione). Il torneo si tiene in questi giorni nel liceo scientifico “Galileo Galilei” di Pescara.

La cerimonia di premiazione dei tre finalisti, che accederanno alla fase nazionale, è prevista alle ore 15 nella Sala consiliare della Provincia. Saranno presenti: Raimondo Castelluccio, direttore Fondazione Hubruzzo; Marcello Vinciguerra, Fondazione Hubruzzo; Ottavio De Martinis, presidente della Provincia di Pescara; Marcello Antonelli, presidente del consiglio comunale di Pescara; Enzo Imbastaro, presidente Coni Abruzzo e membro del consiglio nazionale Coni.

Il campionato adotta il formato del World Schools Debate (Wsd), suddividendo le squadre in tre divisioni: “High School” in italiano e le due novità di questa edizione: “Middle School” in italiano e “High School” in inglese. Coinvolte 16 scuole provenienti da tutte le province abruzzesi si confronteranno sul tema: “Comunità energetiche”.

Il competitive debate è riconosciuto per la sua capacità di affinare numerose competenze essenziali per la vita. Coinvolge gli studenti nel pensiero critico e creativo, sfidandoli a esaminare le questioni da diverse angolazioni, a ideare soluzioni innovative e a giustificare le loro prospettive. Inoltre, il pensiero analitico richiesto nei dibattiti promuove una profonda comprensione delle sfumature degli argomenti, portando a un migliore processo decisionale.

L’attività del debate favorisce anche la cooperazione, in quanto i partecipanti ai dibattiti lavorano in team per collaborare, elaborare strategie e presentare argomentazioni unificate. Infine, come esercizio comunicativo, il debate migliora la capacità degli studenti di articolare i pensieri in modo chiaro, di ascoltare attivamente e di rispondere in modo ponderato. L’Hubruzzo Debate Championship 2023, quindi, non è solo una gara, ma un'esperienza educativa completa.

L’Hubruzzo Debate Championship 2023 è destinato a mettere in mostra i talenti abruzzesi del dibattito, con la partecipazione di diverse istituzioni scolastiche che da anni lavorano sul debate. Tra questi, l'Istituto di Istruzione Superiore "De Titta-Fermi" di Lanciano, il Polo Liceale "Mattioli" di Vasto, il Convitto Nazionale "Vico" di Chieti, l'Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Algeri Marino" di Casoli, il Liceo Scientifico "Galileo Galilei" di Pescara. Inoltre l'Istituto di Istruzione Superiore Statale "Alfano" di Termoli, l'Istituto di Istruzione Superiore "Patini Liberatore" di Castel di Sangro, l'Istituto Comprensivo 10 di Pescara, l'Istituto "Giovanni XXIII" di Pineto e l'Istituto Comprensivo "Papa Giovanni XXIII" di Pianella daranno il loro contributo alle animate discussioni.

Altrettanto degno di nota è l'istituto ospitante, il liceo scientifico "Galileo Galilei" di Pescara, che si è ritagliato un percorso di tutto rispetto nel circuito agonistico di quest'anno. Il liceo ha conquistato la prima posizione alle Olimpiadi Nazionali in lingua inglese e i suoi singoli debaters hanno brillato conquistando i titoli di "miglior debaters" in diverse competizioni nazionali, sia in italiano sia in lingua inglese.