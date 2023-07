Gli eventi a Cepagatti nel weekend 28-30 luglio 2023

Orario non disponibile

Quando Dal 28/07/2023 al 30/07/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Cepagatti

Gli eventi di Cepagatti e dintorni proseguiranno il 28 luglio con il "Burraco sotto le stelle" nel parco di Villanova, il 29 luglio con una serata danzante a Vallemare, Borgo San Martino e il 30 luglio con la festa dello sport, dove saranno presenti le associazioni sportive del territorio e la musica dell'orchestra spettacolo Las Pepitas, dalle 19 fino alle 24 in via Roma, a Cepagatti". Tutti gli eventi sono disponibili sul sito del comune o sulla pagina Facebook della città di Cepagatti.

Continuano inoltre durante la settimana le colonie marine organizzate dal Comune di Cepagatti allo stabilimento "Medusa" di Pescara. I bambini frequentanti le scuole elementari del territorio si stanno godendo il mare e svolgendo molte attività: teatro, surf, calcio e pallavolo insieme alle educatrici dell'associazione The Little Prince.

Intanto nello scorso weekend sono andati in scena musica dal vivo, dj set e teatri in piazza. Sabato 15 luglio una folla di ragazzi - giovani e giovanissimi - si è scatenata con il dj set Fuego dei dj Tenaglia e Biancofiore e l'animazione del vocalist Stefano Cardellini insieme alle ballerine che hanno regalato gadget e trucchi fuorescenti.

"Abbiamo voluto dedicare una serata ai giovani, vedere la piazza colma di adolescenti che hanno scelto di trascorrere il sabato sera nel nostro territorio invece che dirigersi verso altre mete ci riempie di gioia", dichiara la vicesindaca Annalisa Palozzo. Tantissime persone erano presenti domenica 16 luglio in piazza Schuman per assistere alla commedia teatrale "Uomo e Galantuomo" dell'autore Eduardo De Filippo, portata in scena dall'associazione "Il Canovaccio", Piccolo teatro dello Scalo.