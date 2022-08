Cepagatti si veste di eventi per la settimana di Ferragosto

Proseguono le iniziative organizzate dal comune di Cepagatti, assessorato eventi e manifestazioni. Mercoledì 10 agosto, nella magica notte di San Lorenzo, gli artisti di strada del "Cirque de la Lune" animeranno il centro storico con giocolieri, ballerine su tessuti aerei, trampolieri e musicisti che si esibiranno tra gli splendidi murales dipinti sulle pareti del centro storico, tra le Mura del castello Marcantonio, ai piedi della splendida torre longobarda Torre Alex.

Giovedì 11 agosto serata danzante con l'orchestra delle "Notti Magiche" nella zona dei portici, con ampio spazio per il ballo all'aperto. Il weekend del 13 e 14 agosto sarà tutto dedicato ai bambini e ai ragazzi: dalle 18.30 alle 24 isola pedonale in via Roma con installazione di circuito Go Kart, di giochi gonfiabili e animazione per i bambini, tutto gratuito.

"Portiamo nelle piazze, nei centri storici, nei parchi e nelle nostre frazioni spettacoli, arte e musica dal vivo. Sono momenti di socializzazione, divertimento e riflessione aperti a tutti e completamente gratuiti. Senza dimenticare la situazione pandemica vogliamo che le persone ed in particolare i bambini e gli anziani tornino a condividere dei bei momenti insieme e delle emozioni dal vivo", dichiara il vice sindaco Annalisa Palozzo con delega agli eventi. "Siamo giunti alla terza edizione dell'iniziativa con grande successo e partecipazione di pubblico. Invitiamo tutti a partecipare ammirando le performance dal vivo degli artisti e scoprendo il nostro splendido centro storico dipinto da murales narranti la storia del territorio".