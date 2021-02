Apertura straordinaria (e gratuita) del Museo Cascella per celebrare i 100 anni di Pietro

Apertura straordinaria e a ingresso gratuito del Museo Cascella per celebrare i cento anni di Pietro, figlio di Tommaso (1890-1968) e nipote di Basilio (1860-1950), nato a Pescara il 2 febbraio 1921 e morto poi in Toscana il 18 maggio 2008.

La cittadinanza potrà così ammirare le opere in esposizione che rappresentano una pagina significativa dell’arte italiana, con la presenza del figlio di Pietro, Tommaso Cascella, e della nipote Prisca Montani. Nella stessa occasione verrà presentato per la prima volta il videodocumentario realizzato dalla storica dell’arte Francesca Triozzi, che sarà successivamente pubblicato on line sulla pagina web dell’amministrazione comunale.

Alla commemorazione prenderanno parte anche il sindaco Carlo Masci, l’assessore alla cultura Mariarita Paoni Saccone, l’assessore ai grandi eventi Alfredo Cremonese, il curatore del Museo Cascella Mariano Cipollini, il presidente della Fondazione Genti d’Abruzzo Emilio Della Cagna e il vice Luigi Di Alberti.