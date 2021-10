Sapori d'autunno a Les Paillotes: cena con funghi e zucca

Zucca, funghi porcini, gamberi, infusi e cioccolato per dare il benvenuto alla nuova stagione con la cucina gourmet. Armonie e sapori autunnali per una serata che si terrà giovedì 21 ottobre. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il numero 085/61809.

Ecco il menù della serata, messo a punto dal resident chef Francesco Nunziata: scampone con gel di zucca e curcuma con bieta multicolor croccante; cremoso di funghi porcini con tagliatelle di seppia grigliata e infuso di erbe; fagottello di zucca, semi e amaretto, crema di parmigiano e gamberi rossi; rombo scottato con variazione di funghi e legumi con salsa al pino mugo; cremoso al cioccolato, zucca candita, crumble al porcino e gelato allo zenzero.

