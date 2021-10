Il Rotaract Club di Pescara promuove una cena per la pineta dannunziana

Prezzo non disponibile

Si chiama "Una cena per la pineta dannunzianza" l’evento solidale organizzato per venerdì 22 ottobre dai giovani del Rotaract Club di Pescara, presieduto da Silvia de Vincentis. L’intero ricavato della serata sarà devoluto al conto corrente dedicato del Comune di Pescara per la rinascita della Pineta d’Avalos a seguito dei disastrosi incendi.

"Come nello spirito del Rotaract – spiega Silvia de Vincentis – il nostro club associa un incontro conviviale a un’azione di service. Con giochi e premi si vuole sensibilizzare giovani e meno giovani alle tematiche di ecosostenibilità, cura e salvaguardia dell’ambiente nell’ambito del service distrettuale We Love Earth".

