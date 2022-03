"Vestito rosso sangue": cena con delitto al Ventonotturno

Al Ventonotturno di Montesilvano torna, sabato 26 marzo, la cena con delitto "Vestito rosso sangue". È stata infatti annunciata la terza replica in un mese di questo spettacolo, che continua a riscuotere grande successo. La trama ruota attorno a una bufera di neve e cinque amici. Uno chalet in montagna e un impianto da sci. Isolati.

Tra vecchie ruggini e nuovi intrighi uno di essi si trasforma in assassino, ma la cosa atroce è che, a causa della bufera di neve che imperversa, tutti devono coesistere in uno spazio di 8 metri quadrati. Questo è dunque lo scenario che si prospetta davanti ai partecipanti alla cena con delitto. Adesso dovrete scoprire voi chi è il colpevole che in questa gelida notte si muove nella stanza.

In scena (in ordine di apparizione) Giulia Di Nicola, Simonetta D'Intino, Emanuela Dimaggio, Franco Gallina e Paolo Romano. Scritto e diretto da Giuseppe Iannascoli. Informazioni e prenotazione dei tavoli: 3489257764, info@ventonotturno.it, www.ventonotturno.it.